Mit einem Brandeinsatz begann das neue Jahr für neun Feuerwehren des Bezirkes Rohrbach. Kurz nach 7.30 Uhr heulten in Putzleinsdorf und Umgebung die Sirenen. „Wir wurden zu einem Entstehungsbrand in einem Sacherl in einer abgelegenen Ortschaft alarmiert“, berichtet Einsatzleiter Bernhard Schaubmayr von der FF Putzleinsdorf. „Wir konnten die Ausbreitung des Brandes relativ schnell abfangen.