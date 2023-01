Neujahrsbaby aus OÖ: Die kleine Minel kam um exakt 0 Uhr in Wels zur Welt

Lange sah es am Vormittag des Neujahrstages so aus, als ob der Titel "Österreichs Neujahrsbaby 2023" in die Steiermark geht. 40 Sekunden nach Mitternacht wurde im Landeskrankenhaus Hartberg die kleine Johanna geboren (nachrichten.at berichtete). Nur wenige Augenblicke später um 0.01 Uhr kam in Leoben Nic auf die Welt.

Nun ist aber fix: Das Neujahrsbaby kommt aus Wels. Genau zum Jahreswechsel erblickte im Klinikum Wels-Grieskirchen Minel das Licht der Welt. Das Mädchen war bei seiner Geburt 4.390 Gramm schwer und 57 Zentimeter groß. Ihre Eltern Ahmet und Aynur Hasyalcin wohnen in Wels.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander gratulierten den frisch gebackenen Eltern via Aussendung. "Auch in diesem Jahr ist beim Neujahrsbaby vieles anders. Gerne hätten wir die kleine Minel und ihre Eltern persönlich besucht. Daher wünschen wir der kleinen Minel aus der Ferne einen guten Start ins Leben“, teilten sie mit. Die Familie wird in den kommenden Tagen ein Ehrengeschenk erhalten, kündigten Stelzer und Haberlander an.

