Es ist ein Moment, der unter die Haut geht: Ein Spaziergänger hat am Freitag um kurz nach 19 Uhr ein lebloses Baby im Pregartenteich in Freistadt entdeckt. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät – wir haben berichtet. Doch seit gestern ist es auch Gewissheit, dass die Kleine am Leben war: "Das wesentliche Ergebnis der Obduktion war, dass sich der Erstverdacht bestätigt hat und das Kind lebend zur Welt kam", sagt Reinhard Steiner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz.