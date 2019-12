Zuerst war es ganz leise, kaum hörbar durch die Wohnungstür. Doch als Martina Danninger in der Nacht auf Sonntag in ihrer Lichtenberger Wohnung noch einmal aufstand, um auf die Toilette zu gehen, wurde das zarte Wimmern immer deutlicher. "Ich dachte zuerst an ein kleines Kätzchen, das sich ins Stiegenhaus verirrt hat", sagt sie. Es ist 1.10 Uhr, als sie die Tür öffnet, um dem verirrten Tier den Weg ins Freie zu zeigen. Doch da war keine Katze.