Neues Monitoring soll Wolfsmanagement erleichtern

14 Verdachtsfälle von Wolfssichtungen oder -rissen gab es im Jänner 2025 bereits in Oberösterreich. Im Bezirk Freistadt wurde Anfang Jänner ein Risikowolf zum Abschuss freigegeben. Eine solche Freigabe gilt für vier Wochen, der Wolf konnte in dieser Zeit nicht "entnommen werden", wie es in der Fachsprache heißt.

Lesen Sie auch: Risikowolf im Bezirk Freistadt wird zum Abschuss freigegebe

Aktuell gibt es in Oberösterreich zwischen 20 und 40 Wölfe, sagt Landesforstdirektor Gottfried Diwold. Die genaue Anzahl sei aber schwer abzuschätzen, da sie von der Jahreszeit abhängt und sich einige der Wolfsrudel in Oberösterreich an der Grenze zu Niederösterreich aufhalten. Um ein genaueres Bild über die Entwicklung der Wolfspopulation zu erhalten, ist ein wissenschaftliches Monitoring geplant.

Monitoring in drei Stufen

Dieses soll in drei Stufen aufgebaut werden, wie Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut vom Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien erklärt. In der ersten Stufe geht man dabei auf die Hinweise von Sichtungen aus der Bevölkerung ein. Auch die Jägerschaft soll für diese Stufe Material und Fotos zur Verfügung stellen.

Lässt sich daraus feststellen, dass Gebiete für längere Zeit oder gar durchgehend von Wölfen besiedelt sind, greift die zweite Stufe, wo dann aktiv die Wolfspräsenz nachgewiesen werden soll. Gelingt das, beginnt die dritte Stufe, ein aktives und systematisches Monitoring der Rudelgebiete. Mithilfe von Wildtierkameras, aber auch von DNA-Analysen etwa von Kotproben sollen dann individuelle Wölfe in einem Rudelgebiet nachgewiesen werden, sagt Selimovic.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Rissbegutachter im Einsatz

Die Anzahl der gemeldeten Wolfssichtungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren es im Jahr 2020 noch 30 Meldungen, lag die Anzahl im Jahr 2024 schon bei 133 Meldungen. Nicht zuletzt deshalb hat das Land auch in die Ausbildung von Rissbegutachtern gesetzt, 15 von ihnen wurden speziell geschult, um die Risse rasch und fachgerecht bewerten zu können. Im Jahr 2023 gab es insgesamt 66 Einsätze dieser Rissbegutachter, wobei in 10 Fällen der "Wolf als Übeltäter analysiert werden konnte", wie Wolfsbeauftragter Philipp Engleder sagt.

"Den günstigen Erhaltungszustand nachweisen zu können wird in der Folge auch eine Voraussetzung sein, um eine Absenkung des Schutzstatus des Wolfes auf europäischer Ebene beantragen zu können", sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). Das sei wichtig, um das Vorkommen und den Zuwachs der Wolfspopulation managen zu können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer