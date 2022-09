Neues Windrad nach Verzögerung "beflügelt"

Die Aufbauarbeiten für das neue Windrad in Munderfing gehen in die Endphase: Vor dem Wochenende wurden die 66 Meter langen Rotorblätter in einer Höhe von 120 Metern an der Spitze des Turmes befestigt.

Damit dürfte es nach Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr lange dauern, bis der jüngste Zugang des Windparks Munderfing in Betrieb geht. Dann produziert die Anlage im Bezirk Braunau jährlich den durchschnittlichen Stromverbrauch von 13.000 Haushalten, bisher waren es 10.000.

Nach Adam Riese bedeutet das, dass das sechste Windrad wesentlich mehr produziert als die fünf, die bereits seit einigen Jahren in Betrieb sind. Möglich macht das der technische Fortschritt: Das neue Rad ist um 20 Meter höher als die bestehenden, die Rotorblätter um zehn Meter länger. Erst durch Fortschritte in der Krantechnik können seit einigen Jahren überhaupt Anlagen dieser Dimensionen errichtet werden.

Die Komponenten haben eine weite Anreise hinter sich: Der Turm kommt aus Vietnam, die Rotorblätter aus Mexiko. Die Kosten belaufen sich auf rund 5,6 Millionen Euro, die Anlage amortisiert sich in rund 13 Jahren, sagt Betreiber Erwin Moser. Der Windpark befindet sich zu drei Vierteln im Besitz der Gemeinde, 14,7 Prozent hält die Energie AG. Die übrigen zehn Prozent liegen bei der Energiewerkstatt Munderfing, die für die Planung und Bauleitung des Projekts zuständig war. Der Bund sieht Förderungen vor, um diese muss aber erst angesucht werden.

Die Munderfinger hätten sich mittlerweile an ihre Windräder gewöhnt, sagt Moser. Gegen die neue Anlage hätte es keinerlei Bedenken oder Einwände gegeben. "Wahrscheinlich, weil die Befürchtungen der Leute nicht eingetreten sind", sagt er.