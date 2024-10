Neues Radon-Infomaterial für Gemeinden und Ärzte

Rund 800 neue Fälle von Lungenkrebs werden jedes Jahr in Oberösterreich diagnostiziert, sagt Bernd Lamprecht, Lungenfacharzt am Kepler Uniklinikum. Ein großer Teil davon ist auf Radonbelastung zurückzuführen. Vorbeugung und Information sei daher besonders wichtig, sagt Lamprecht.

Lesen Sie auch: Viel zu wenig Krebs-Früherkennung in Österreich

Das farb-, geruch- und geschmackslose Edelgas Radon entsteht durch den natürlichen Zerfall von Uran. In Oberösterreich gelten 37 Gemeinden, vor allem in den Bezirken Freistadt, Urfahr-Umgebung und Perg, als Radonschutzgebiete. Das vermehrte Vorkommen dort ist geologisch bedingt, erklärt Valeria Gruber, Leiterin der Fachstelle Radon bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). "Vor allem in der dortigen sogenannten böhmischen Masse ist mehr Uran als an anderen Orten. Der Boden ist zudem sehr durchlässig", sagt Gruber.

Kostenlose Messung fürs eigene Zuhause

In den Schutzzonen gilt eine gesetzliche Messpflicht für Arbeitsplätze in Keller- und Erdgeschoßen. Auch Privathaushalte können eine kostenlose Messung bei der Fachstelle für Radon beantragen, bekommen dann ein Messgerät zugeschickt, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Dieses misst dann über ein halbes Jahr die Radonwerte im Haus. Die nächste Messkampagne startet mit Ende November 2024, Informationen auf www.radon.gv.at

Wer bei so einer Messung erhöhte Werte in seinem Haus feststellt, kann nach einer kostenlosen Beratung durch die Fachabteilung des Landes für die Sanierung eine Förderung von bis zu 2.000 Euro beantragen. Für Neubauprojekte wird der Einbau einer Radondrainage einmalig und unbürokratisch mit 500 Euro gefördert. Ein Anschaumodel für eine solche Radondrainage wird interessierten Gemeinden ab sofort zur Verfügung gestellt. Damit sollen Bauwerber informiert und unterstützt werden.

Infomaterial für Ärzte

Als erstes Bundesland erhalten die niedergelassenen Lungenfachärzte in Oberösterreich ab heute, Mittwoch, neue Info-Broschüren und Plakate, die von der Fachstelle für Radon in Kooperation mit dem Land Oberösterreich und der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie erstellt wurden. Diese sollen das Risikobewusstsein in der Bevölkerung weiter schärfen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer