Neues Projekt soll Chancen auf Arbeitsplatz für Beeinträchtigte erhöhen

Beeinträchtigte Menschen sollen aktiver in den Arbeitsmarkt integriert werden

"Menschen mit Beeinträchtigung können, am richtigen Arbeitsplatz eingesetzt, Hervorragendes leisten und sind daher ein wertvolles Potenzial für unsere Unternehmen", sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, bei einem Medientermin am Mittwoch. Durchschnittlich würden jährlich 8000 Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung von heimischen Unternehmen aufgenommen. Doch hier gäbe es noch genug Potenzial, sagte Hummer, die "schrittweise Reintegration" solle nun mit dem mit dem Land OÖ vorangetrieben werden.

Das Land OÖ als Dienstgeber erziele in Bezug auf die Inklusion schon jetzt "sehr gute Erfolge", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Derzeit seien 1034 beeinträchtigte Personen im Landesdienst beschäftigt, jährlich würden rund 50 neu aufgenommen.

Im Bundesländervergleich nehme das Land OÖ in Sachen Unterstützung von beeinträchtigten Personen sowie bei der Teilhabe am Arbeitsmarkt bereits eine "Vorreiterrolle" ein, sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). "Wir wollen aber noch besser werden, sie sollen einen Platz in der Mitte der Gesellschaft bekommen."

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer OÖ startet das Sozial-Ressort daher nun einen strukturierten Beteiligungsprozess, der bis Jahresende konkrete Handlungsempfehlungen liefern soll. Ziel sei die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt zu verbessern, sagte Hattmannsdorfer. Besonders die Beschäftigung direkt in den Betrieben sowie die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt solle nun vorangetrieben werden.

Basis für diesen Prozess stellt zum einen eine Studie der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien dar, zum anderen aber auch eine Befragung von Klientinnen und Klienten. Daraus ergab sich, dass sich Unternehmen bessere Information über die Beschäftigung von Beeinträchtigten sowie eine fachliche Begleitung bei der Betreuung im Betrieb wünschen. Wie die Studie weiter ergab, bräuchten Klienten sowohl eine bessere Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Formen der Beschäftigung als auch für den Bedarfsfall eine Rückzugsmöglichkeit in den geschützten Bereich.

