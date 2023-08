Neues Projekt für Volksschüler: "Wir wollen Technologie greifbar machen"

Wer in diesen Tagen über den Linzer Hauptplatz geht, dem sticht der weiß-grüne Lkw mit der Aufschrift "missimo – Deine Mission Morgen" sofort ins Auge. Auf zwei Stockwerken mit 100 Quadratmetern, einer Höhe von 6,5 Metern und 16,5 Metern Länge verbergen sich in dem interaktiv ausgestatteten Truck spannende Aufgaben, mit denen Volksschulkinder spielerisch die Technologie der Zukunft erarbeiten.

"Unser Ziel war, den Zugang zu Technologie zu erleichtern und greifbar zu machen – besonders für Schüler im ländlichen Raum, denn diese haben seltener die Möglichkeit, digitale Bildungsprogramme zu absolvieren, als Schulen in den Ballungsräumen. Die digitale Welt kommt auf uns alle zu, und entsprechend müssen auch die Volksschulkinder der 3. und 4. Klasse darauf vorbereitet werden", sagt Marco Alfter, Vorstandsvorsitzender der Privatstiftung Kaiserschild. Gemeinsam mit dem Ars Electronica Center Linz wurde seit dem Jahr 2019 an den Plänen für das Bildungsprojekt gearbeitet, nun wurde der interaktive Truck auf Schiene gebracht.

Von Sensorik bis Robotik

60 Minuten, die Zeit läuft. Mehr Zeit bleibt den Volksschülern nicht, um die sechs Stationen im missimo-Truck zu absolvieren. "Es erinnert ein bisschen an einen Escape-Room. Nur dass es bei uns nicht darum geht, den Truck zu verlassen", sagt Christoph Kremer, Leiter des Ars Electronica Centers Linz.

Am Beginn des interaktiven Stationenbetriebs erhält jeder Schüler einen sogenannten micro:bit, einen Mini-Controller, mit dem Kinder ab acht Jahren spielerisch das Programmieren erlernen. Damit können sie auch ihren eigenen Roboter kreieren, der sie während ihrer Zeit im missimo-Truck begleitet.

An jeder der sechs Stationen werden die Schüler von Digi-Trainern des Ars Electronica Centers begleitet. Wie schließt man bei den Elektro-Installationen Kabel richtig an? Wie wird eine Matrix gestaltet? Wie funktioniert Sensorik? Auch das Spiel "Schere, Stein, Papier" bringen die Kinder der künstlichen Intelligenz, die anschließend der Schiedsrichter ist, bei.

Eine der Pilotschulen, an denen das Bildungsprojekt von "missimo" bereits durchgeführt wurde, ist die Volksschule Klaffer am Hochficht. "Für Schüler und Lehrer war dies ein Höhepunkt im Rahmen der digitalen Grundbildung, die mit Beginn des neuen Schuljahres Teil des Lehrplans ist. Alle waren bei den Stationen hoch konzentriert, am Ende haben die Schüler stolz ihre selbst gestalteten Roboter präsentiert", sagt Direktorin Christine Haselsteiner. Doch nicht nur für die Schüler, auch für das Lehrpersonal gibt es zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten, um die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) verstärkt in den Unterricht zu integrieren. Nach dem "missimo"-Projekt wird den Schülern ein Workshop-Kit zur Verfügung gestellt, der auch individuell im Unterricht eingesetzt werden kann.

Schulen können sich bewerben

250 Volksschulen in Oberösterreich haben sich bereits beworben, die Bewerbungsfrist läuft aber weiter. Mit Ende September startet der Truck seine Fahrt in die ländlichen Gebiete von Oberösterreich, auch österreichweit sollen die Routen ausgebaut werden. Pro Schuljahr können somit rund 5000 Kinder erreicht werden. Laut Projektinitiatoren sind die Touren des Trucks für die kommenden fünf Jahre geplant – mit Option auf Verlängerung.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

