Neues Kapitel für 15.253 Taferlklässler: "Weil wir schlaue Füchse sind"

Sie ist dieser Tage eine der meistgestellten Fragen, die an Kinder und Jugendliche gerichtet werden: "Na, freust du dich schon auf die Schule?" Insgesamt sind es in Oberösterreich genau 199.742 Schülerinnen und Schüler, die sich auf 979 Schulen aufteilen und am Montag in ein neues Schuljahr starten.

15.253 von ihnen blicken diesem Tag schon seit Jahren gespannt entgegen – so viele Erstklässler zählt die Bildungsdirektion des Landes heuer. Die meisten von ihnen – genau 1888 – besuchen eine Linzer Volksschule. Die sechsjährige Alva ist eine von ihnen. Ihre Erwartungen? "Spaß und gute Noten." Als "schlauer Fuchs" darf sich auch der gleichaltrige Benjamin bezeichnen, der zu den 1095 Schulanfängern im Bezirk Braunau zählt.

Obwohl ihre Premiere am kommenden Montag auch ein wenig von Nervosität und Aufregung begleitet wird, überwiegt die Vorfreude bei den Kleinsten. "Am meisten freue ich mich aufs Lernen", sagt Sara aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit breitem Lächeln. Endlich werde auch sie Bücher lesen können wie ihre große Schwester. Mindestens genauso neugierig sind Sara und ihre Altersgenossen auf ihre Klassenkameraden. In den Mühlviertler Volksschulen gibt es in Summe fast 3000 Neulinge. Bezirke mit mehr als tausend Schulanfängern sind neben Linz und Braunau der Bezirk Linz-Land (1548) sowie der Bezirk Vöcklabruck (1384 Kinder).

Neben den Taferlklässlern schlagen heuer 850 Erwachsene ein neues Kapitel auf – als Lehrkräfte. Dazu kommen noch 56 Quereinsteiger. Auch sie dürften die "Frage aller Fragen" diesen Sommer häufig gehört und hoffentlich mit einem enthusiastischen "Ja!" geantwortet haben.

Paul aus Eberstalzell

Paul aus Eberstalzell Bild: privat/OÖN

„Am meisten freu ich mich aufs Lesen, weil ich schon fast alle Buchstaben kann. Und auf meine Freundin Julia, die mit mir Fußball spielt. Meine Schwester ist ein Jahr älter und hat mir Übungszettel gegeben. Ich habe sie aber noch gar nicht angeschaut.“

Rosa aus St. Oswald bei Haslach

Rosa aus St. Oswald bei Haslach Bild: privat/OÖN

„Ich freue mich schon auf den ersten Schultag und bin nur ein bisschen nervös. Schulsachen hat Mama schon besorgt. Besonders auf das Rechnen freue ich mich. Den Weg zur Schule kenne ich bereits, weil dort auch der Kindergarten ist.“

Benjamin aus Helpfau-Uttendorf

Benjamin aus Helpfau-Uttendorf Bild: privat/OÖN

„Ich bin schon aufgeregt und freue mich, dass die Schule beginnt. Mein Freund Ben wird mit mir in die Klasse gehen. Wir sind in der Fuchs-Klasse, weil wir schlaue Füchse sind! Ich habe eine Polizeischultasche und bekomme auch eine Polizeischultüte!“

Alva aus Linz

Alva aus Linz Bild: privat/OÖN

Alva aus Linz freut sich schon auf den ersten Schultag. „Ich freue mich auf die Schultüte, auf neue Freunde, dass wir Spaß haben und gute Noten bekommen“, sagt die Sechsjährige. Dass man für gute Noten auch lernen muss, ist ihr bewusst.

Sara aus Neußerling

Sara aus Neußerling Bild: privat/OÖN

Den Kindergartenbus wird Sara aus Neußerling am Montag nicht nehmen – für die Sechsjährige geht es (endlich) in die Volksschule. Ihre Erwartungen sind hoch: „Ich freue mich schon aufs Lernen, aufs Lesen und Rechnen und auf den Werkunterricht.“

Marlene aus Freistadt

Marlene aus Freistadt Bild: privat/OÖN

Auf den Mathematik-Unterricht ist Marlene aus Freistadt schon sehr gespannt. „Ich freue mich aufs Rechnen, das kann ich schon ein bisschen und mir gefällt es.“ Am schönsten ist für sie aber, dass ihre Nachbarin und Freundin in dieselbe Klasse kommt.

