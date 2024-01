Neues Jagdgesetz: Grüne kritisieren fehlenden Natur- und Artenschutz

60 Jahre lang hatte das derzeitige Landesjagdgesetz in Oberösterreich Gültigkeit. Morgen soll in der Landtagssitzung ein neues Gesetz beschlossen werden und zwar mit "großer Wahrscheinlichkeit", sagt Grünen Naturschutzsprecher Rudi Hemetsberger. Doch nicht alle Punkte des neuen Gesetzes seien zielführend: "Bei der Novellierung des Jagdgesetzes hat die Landesregierung jenen Weg gewählt, dass das Gesetz im Wesentlichen mit zwei Interessensgruppen vorverhandelt worden ist: Mit der Landwirtschaftskammer und mit dem Landesjagdverband. Das sieht man auch im Gesetz." Denn der Wald vereine verschiedene Interessensgruppen: Grundbesitzer, Jäger, Freizeitsportler und auch die Interessen des Umwelt- und Naturschutzes. Vor allem jene Gruppen, die nicht von der Jagd betroffen sind, seien bei der Novellierung nicht eingebunden worden.

Wildfütterung als Problem

Vor allem die Wildfütterung sei stärker einzuschränken, sagt Hemetsberger. Generell solle die Fütterungspflicht fallen, nur in Notzeiten soll das Recht auf Fütterung von Rotwild gelten. "Das Grundproblem ist: Die Besitzer sind interessiert an einem gesunden Waldbestand, die Jäger am Wildbestand. Und hier trägt die Fütterung im Wesentlichen dazu bei", sagt Hemetsberger. Weitere Punkte, die der Naturschutzsprecher der Grünen beim neuen Jagdgesetz kritisch anmerkt: Die Interessen des Natur-, Arten- und Lebensraumschutzes seien zu wenig stark in den Grundsätzen des Jagdgesetzes verankert. "Auch wildlebende, gefährdete Tierarten sind vollkommen zu schonen. Dazu zählen etwa Hermelin, Auer- und Birkwild sowie Krick- und Tafelente."

Naturschutzsprecher der Grünen, Rudi Hemetsberger Bild: Catherine Roider Fotografie

Sollten Zwangsabschüsse von Beutegreifern gefordert werden, so müsse auch hier die Einschätzung der anerkannten Umweltorganisationen in die Beurteilung einfließen. Zudem sollten die Befugnisse der Jagdschutzorgane hinsichtlich wildernder Hunde und Katzen im Wald beschränkt werden. "Das ist heutzutage nicht mehr rechtfertigbar", sagt Hemetsberger.

Während die Naturschutzorganisationen unterdurchschnittlich im neuen Jagdgesetz repräsentiert sind, hätte lediglich die Landwirtschaftkammer mehr Mitspracherecht bekommen, sagt Hemetsberger. "Daher fordern wir Grüne eine getrennte Abstimmung ein. Von insgesamt 91 Paragrafen werden wir 21 - und damit wesentlichen Teilen des Gesetzes - im Landtag nicht zustimmen."

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger