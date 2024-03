Neues AMA-Gütesiegel als Rettung für heimischen Ackerbau?

Ein zu warmer Februar, wechselnde und extremer werdende Niederschläge sowie übermäßiger Lebensmittelimport aus dem Ausland – der Blick in das kommende Ackerbaujahr ist laut Franz Waldenberger, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer OÖ, für die oberösterreichischen Bauern alles andere als rosig.

"Der klassische Ackerbau ist unwirtschaftlich geworden. Mit dem Anbau von Getreide und Mais, der einen Großteil der heimischen Produktion ausmacht, kann nicht mehr kostendeckend gewirtschaftet werden", sagte Waldenberger bei der heutigen Pressekonferenz.

Unterstützungsimporte aus der Ukraine

Dieser Umstand ergibt sich auch aus dem sprunghaften Anstieg des in die EU importierten Weizens aus der Ukraine. Vor der Russlandinvasion waren es jährlich 300.000 Tonnen; als Unterstützungsmaßnahme wurden 2023 etwa 6,2 Millionen Tonnen – also das 20-Fache – importiert.

Das führte zu einem Rückstau in den heimischen Getreidespeichern und zu niedrigeren Verkaufspreisen. Da die EU die Freihandelsvereinbarung mit der Ukraine bis Juni 2025 verlängern will, brauche es Schutzmaßnahmen für die EU-Bauern, so Waldenberger. Die zollfreien Obergrenzen, die für Produkte wie Mais, Geflügel und Zucker gelten, sollen auf den Weizen ausgeweitet werden.

Neues Gütesiegel für höhere Verkaufspreise

Abhilfe für den österreichischen Markt soll nun ein neues AMA-Gütesiegel für Ackerfrüchte bringen. Dieses diene dazu "das Umweltbemühen der Bauern sichtbar machen". Das würden laut dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer die Konsumenten schätzen, denn diese "setzen auf heimische Herkunft" und zahlen dafür höhere Preise.

Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Waldenberger (l.) und Helmut Feitzlmayr, Direktor der Abteilung Pflanzenbau Bild: LK OÖ

Ob sich diese Annahme bestätigt, wird sich erst zeigen müssen. Denn: In der Vergangenheit geriet die AMA durch aufgedeckte Mängel in Geflügelmastbetrieben oder bei Schweinezüchtern, die mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet waren, in die Kritik.

