Neuerliche Suchaktion nach vermissten Stand-Up-Paddler am Wolfgangsee

Zuerst wurden die Uferbereiche sowie die Seefläche durch den Hubschrauber der Flugpolizei OÖ abgeflogen. Die Seefläche wurde aus verschiedenen Höhen beflogen bzw. abgesucht, was jedoch negativ verlief. In weiterer Folge wurde das primäre Suchgebiet mit einem Boot der Wasserrettung und unter Beiziehung von drei Leichenspürhunden der Diensthundeinspektionen Linz und Salzburg abgefahren, wobei sich hier zwei neue Bereiche ergaben, die geplant waren, in der Folge mit einem Tauchroboter abzusuchen.

Unter Zuhilfenahme von zwei ÖWR-Booten wurde die Suche begonnen, wobei ein Bereich negativ beendet wurde und die Suche beim zweiten Bereich, aufgrund des aufziehenden Regens und der verschlechternden Witterung, gegen 23 Uhr ergebnislos abgebrochen werden musste, da ansonsten eine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit des Tauchroboters bestanden hätte. Die weitere Suche wird daher durch Kleingruppen der Wasserrettung durchgeführt werden.

Mehr zum Thema Oberösterreich Wolfgangsee: Suche nach vermisstem Stand-up-Paddler in 80 Metern Tiefe ST. GILGEN. Ein Stand-up-Paddler ist am Freitagnachmittag im Wolfgangsee (Bezirk Gmunden) ins Wasser gestürzt und gesunken. Wolfgangsee: Suche nach vermisstem Stand-up-Paddler in 80 Metern Tiefe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper