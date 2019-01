Neuer Vorsitzender für Österreichs Landesjägermeister

LAMBACH / WIEN. Während Oberösterreichs Jäger nach dem angekündigten Rückzug von Landesjägermeister Sepp Brandmayr Ende April einen neuen Landesjägermeister küren (OÖN-Leser wissen Bescheid), hat "Jagd Österreich" – der Dachverband aller Landesjagdverbände – bereits einen neuen Vorsitzenden.

Der Wiener Landesjägermeister Norbert Walter hat in der Landesjägermeisterkonferenz turnusgemäß den Vorsitz von seinem Kärntner Amtskollegen Ferdinand Gorton übernommen. Norbert Walter ist gebürtiger Tiroler und stammt aus einer Bergbauernfamilie. In Wien war er von 2002 bis 2010 Landesgeschäftsführer der Wiener VP. Seit 2004 betätigt sich Walter auch als Biowinzer in Wien-Stammersdorf. Der Vorsitz der Landesjägermeisterkonferenz wechselt im Einjahreszyklus unter den Landesjagdverbänden.

Bezirksjägermeister in Lambach

Der Wechsel in Oberösterreich war gestern Abend auch eines der Hauptthemen der oberösterreichischen Bezirksjägermeisterkonferenz in Lambach. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge Brandmayrs gilt, wie berichtet, der Kirchdorfer Bezirksjägermeister und Landesjägermeister-Stv. Herbert Sieghartsleitner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema