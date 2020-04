Neuer Termin für Dachstein-Rush fixiert

Von Bad Schallerbach mit dem Rad nach Obertraun und auf Tourenski auf den Gipfel des Dachsteins: Wer sich dieser Herausforderung stellt, hat keinen Vogel, sondern einen ganz besonderen Antrieb. Bereits am 2. April hätte der Startschuss zum ersten großen Abenteuer der Frühjahrs-Berg-Saison, der von den OÖNachrichten als offizieller Medienpartner begleitete Dachstein-Rush, fallen sollen.

Wie auch bereits etlichen Veranstaltungen zuvor, machte das Coronavirus auch diesem Abenteuer vorerst einen Strich durch die Rechnung. Erst im Spätherbst, von 27.- 28. August 2020, soll ein neuer Versuch unternommen werden. "Ich bin zuversichtlich, dass der Dachstein-Rush Ende August über die Bühne gehen kann. Falls eine Ausrichtung bis dahin immer noch nicht möglich ist, stehen wir im Hinblick auf die Coronakrise tatsächlich noch vor weitaus größeren Herausforderungen", sagt Hans-Peter Kreidl, Mitorganisator der Rush-Serie, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Was die Teilnehmer erwartet

Auf die Teilnehmer warten dabei 130 Kilometer auf dem Rad sowie 2900 Höhenmeter zu Fuß auf den höchsten Oberösterreicher. "Die Tourenski bleiben im August im Keller. Retour ins Tal geht es beim späteren Termin per Gondel", sagt Kreidl zur kleinen Programmänderung.

Bei Sonnenaufgang gehen Ausdauer-Athleten aus ganz Europa in Bad Schallerbach auf die 130 Kilometer lange Radstrecke. Das erste Teilstück des Tages führt vom EurothermenResort Bad Schallerbach in der Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach nach Bad Ischl. In der Eurotherme Bad Ischl werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem üppigen Mittagessen verwöhnt und mit ausreichend Kalorien für den Rest der Etappe versorgt. Frisch gestärkt geht es auf dem Rad weiter durchs Salzkammergut, vorbei an Bad Goisern, dem Hallstätter See und dem Juwel Hallstatt bis nach Obertraun am Dachstein.

Am Fuße des Krippensteins wechselt das Feld vom Rennrad auf festes Schuhwerk. Für die Sportlerinnen und Sportler geht es ab jetzt immer bergauf. Insgesamt sind es rund 1600 Höhenmeter zum ersten Etappenziel, der Simonyhütte auf 2.203 Meter über dem Meer.

Gipfelerlebnis auf dem Dachstein

Die zweite Etappe dieser langen und harten Tour führt das Feld zum Dachsteingletscher. Mit staatlich geprüften Bergführern geht es über das ewige Eis. Als Höhepunkt wartet nach einer kurzen Kletterpassage der 2995 Meter hohe Gipfel des Dachsteins, der höchste Gipfel Oberösterreichs.

Sicherheit geht vor

Der Dachstein-Rush ist ausdrücklich kein Rennen. Und doch vollbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sportliche Höchstleistungen. Der Dachstein-Rush ist eine Verbeugung vor dem Sportsgeist, der Bergwelt und dem menschlichen Willen. Wer beim Rush den Gipfel des Dachsteins erreichen will, muss planen, muss Ausdauer beweisen und taktisch klug handeln.

Über den RUSH:

"Der DachsteinRUSH vereint auf wunderbare Weise zwei Kernkompetenzen des Tourismus in Oberösterreich mit der Bergwelt der Alpen: Radsport und Wintersport. Die Strecke führt durch faszinierende Natur- und Kulturlandschaften und macht Oberösterreich von Bad Schallerbach bis zum Dachstein auf packende Weise erlebbar." - Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer OÖ-Tourismus

"Die Eurothermen Bad Schallerbach und Bad Ischl sind wie gemacht, um sich zum Beispiel nach einer harten Etappe zu entspannen. Als aktiver Radfahrer freue ich mich ganz besonders, dass wir eine so attraktive Veranstaltung wie den Dachstein RUSH bei uns begrüßen können." - Mag. Patrick Hochhauser, Eurothermen Geschäftsführer

"Bad Schallerbach ist der ideale Startort für den DachsteinRUSH, und das nicht nur wegen der besonderen Lage der aus sieben Orte bestehenden Tourismusregion Vitalwelt. Wir bieten unseren Gästen in der Urlaubsregion mit dem Musiksommer nicht nur Kultur auf höchstem Niveau. Dazu kommen ein breites Gesundheits- und Wellnessprogramm, ein buntes Marktreiben und ein rund 300 Kilometer langes Radwegenetz und zahlreiche Wanderwege – bei uns erleben die Teilnehmer des Dachstein RUSH schon zum Start ein erstes Highlight" - Mag. Philipp Haas, Geschäftsführer Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach

"Der DachsteinRUSH ist für uns ein wichtiger Termin im Veranstaltungskalender. Das Skitourengehen wird auch bei uns, nach der Skisaison immer wichtiger, der Sportberg Krippenstein ist dafür wie gemacht. Durch den Rush wird die Region in einem breiten Publikum zum Thema. Besonders gefällt uns die Idee der Verbindung mit dem Inneren Salzkammergut und dem Dachstein." - Mag. Gregor Gritzky, Tourismusverband Dachstein Salzkammergut