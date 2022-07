Neuer Rotary-Governor für Westösterreich

Heinz Rieder (66) vom Rotary Club Bischofshofen ist seit 1. Juli neuer Governor des Rotary Distrikts 1920 für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. In dieser Funktion löste er Klaus Hötzenecker aus Linz - den früheren Direktor des Europagymnasiums Auhof - ab und steht damit ein Jahr lang 69 Rotary Clubs im Distrikt zur Seite.

Nach den Corona-Jahren will Rieder neue Begeisterung für persönliche Begegnungen, gemeinsame Aktionen und Projekte schaffen. Dazu gehört auch die Förderung der Jugend, insbesondere die Wiederankurbelung des Rotary Youth Exchange, des größten privaten Jugendaustauschprogramms der Welt. In der Youth Exchange werden jährlich fast 10.000 Austauschschülerinnen und -schüler zwischen 15 und 19 Jahren in über 100 Ländern von Rotary betreut werden, um ihnen neue Chancen und neue Horizonte zu eröffnen

Heinz Rieder ist ehemaliger Vertriebsleiter aus dem Industrie- und Maschinenbau. Bei der Distriktkonferenz in Linz, die heuer nach längerer Pause wieder als persönliches Meeting stattfand, übernahm Heinz Rieder das Amt und stellte sein Programm vor: Im vergangenen Jahr 2021/22 wurden im Distrikt Projekte im Wert von über 1,5 Millionen Euro realisiert, um Menschen zu unterstützen. Im neuen Jahr soll dieser Betrag die Zwei-Millionen-Grenze überschreiten.