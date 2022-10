Neuer ÖBB-Fahrplan: Mehr Angebot, höhere Ticketpreise

Von einem „Jahrhundertsommer“ im Fernverkehr sprach gestern ÖBB-Chef Andreas Matthä bei der Präsentation der europaweiten Zug-Fahrplanänderungen. Während zu Beginn des Jahres die Fahrgastzahlen corona-bedingt noch rückläufig waren, wurden im Juni, Juli und August mit 12,22 Millionen Fahrgästen laut dem ÖBB-Chef so viele gezählt wie noch nie zuvor im Fernverkehr. Im Vergleich zum Jahr 2020, das besonders von der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, haben sich somit die Fahrgastzahlen verdoppelt.

Der einzige negative Beigeschmack sind laut Matthä die zahlreichen Zugräumungen gewesen, die sich aufgrund des plötzlichen Fahrgastanstiegs zum Sommeranfang ereignet hatten. „Dafür möchte ich mich entschuldigen. Es gab aber kein grundsätzliches Kapazitätsproblem“, sagte Matthä.

Im Nahverkehr hingegen konnten die Rekordzahlen aus dem Jahr 2019 in diesem Jahr nicht erreicht werden. Das Minus beträgt hier etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vor-Coronajahr.

Nachtzug bis nach Genua

Um die Kapazität im Fernverkehr zu erhöhen und auch neue Railjets zur Verfügung zu stellen, werden die Bundesbahnen bis 2030 4,1 Milliarden Euro investieren. „Im Nah- und Fernverkehr werden neue, moderne Züge zum bequemeren Reisen beitragen, zusätzliche Verbindungen schaffen einen dichteren Takt und verbessern das Angebot sowohl für Pendler als auch für Touristen“, sagte Matthä. So sollen etwa Nachtzüge aus Wien und München, die bisher in Mailand endeten, künftig bis Genua fahren.

Zusätzlich zum Fernreiseverkehr sollen auch einige Landeshauptstädte am Wochenende mit neuen Früh- und Spätverbindungen besser vernetzt werden.

Welche Fahrplanänderungen Oberösterreich betreffen, wird voraussichtlich Mitte November bekannt gegeben, sagte ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner gestern auf OÖN-Anfrage: „Die ÖBB arbeiten hier als Mit-Dienstleister mit dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund zusammen. Die genauen Pläne für den Regionalverkehr in Oberösterreich werden daher gemeinsam bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.“

Tickets um 3,9 Prozent teurer

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember erhöhen die ÖBB aufgrund der hohen Energiekosten auch die Ticketpreise: Wer künftig am Tag der Abfahrt ein Ticket für die zweite Klasse von Wien nach Salzburg kauft, zahlt anstelle von 56,60 Euro nun durchschnittlich 2,20 Euro – also etwa 3,9 Prozent – mehr.