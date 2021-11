Neuer Fahrplan beim Verkehrsverbund

Mehr Busverbindungen, modernere Busse und höhere Ticketpreise: Das steht Kunden des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) bevor. Die Änderungen stellte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) am Dienstag gemeinsam mit OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta vor.

Mit dem Stichtag 12. Dezember wechselt der OÖVV auf die neuen Fahrpläne. Insgesamt sollen 500.000 Fahrplankilometer pro Jahr dazu kommen. Zudem ist der Einsatz von 120 neuen Bussen – abgasarm, barrierefrei sowie mit kostenlosem WLAN und bargeldloser Zahlungsmöglichkeit ausgestattet – geplant. „Dies soll die Oberösterreicher auf den Geschmack bringen, die öffentlichen Verkehrsmittel mehr zu nutzen“, sagte Steinkellner.

Mit den Fahrplänen gehen auch neue Konzepte für drei Gebiete in Betrieb: Dies betrifft den Zentralraum Linz – Steyr, den Donaukorridor Linz – Eferding – Grieskirchen – Passau sowie Eferding-Grieskirchen – Wels-Land Nord. Im Zentralraum Linz – Steyr soll das Angebot um 25 Prozent erweitert werden, ein konkretes Beispiel sind zusätzliche Verbindungen auf der Linie 400 von Linz nach Steyr, auch am Wochenende und am Abend. Was den Donaukorridor betrifft, wird es künftig eine Verbindung zwischen Linz und Eferding via Ottensheim und Aschach geben, und im Raum Grieskirchen und Wels sollen einige Fahrplanzeiten besser an die Bedürfnisse der Schüler angepasst werden. In diesem Gebiet werden allerdings auch einige wenig frequentierte Linie eingestellt.

Höhere Ticketpreise

Mit Jahresbeginn 2022 müssen sich Fahrgäste auf höhere Ticketpreise einstellen: Einzelfahr-, Tages-, Wochen- und Monatskarten werden um zwei Prozent teurer. Da beim OÖVV zehn Cent als kleinste Einheit dienen, kann Kubasta zufolge bei niedrigen Preisen die Anhebung zwei Prozent übersteigen. Nicht von den Erhöhungen betroffen sind beispielweise das Freizeit- und das neue Klimaticket.

