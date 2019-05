Neuer Chef des größten Ordensspitals

Im Klinikum Wels-Grieskirchen leitet Thomas Muhr ab jetzt die Geschicke.

Thomas Muhr Bild: Nik Fleischmann

Radiologe Thomas Muhr ist seit wenigen Tagen neuer Ärztlicher Leiter am Klinikum Wels-Grieskirchen. Der 57-Jährige ist in dieser Funktion „Chef“ im größten Ordensspital in Österreich mit insgesamt 3800 Mitarbeitern – mehr als 500 davon sind Ärzte.

„Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Möglichkeit, meine Erfahrungen verstärkt einzubringen“, sagt der gebürtige Linzer, der in Ried im Innkreis aufgewachsen und hier auch in die Schule gegangen ist. Die Studienzeit verbrachte er in Graz.

Seine berufliche Heimat fand er schon vor 30 Jahren im Klinikum Wels-Grieskirchen. Seit acht Jahren ist er hier nicht nur stellvertretender Vorstand des Institutes für Radiologie, sondern auch stellvertretender Ärztlicher Leiter.

Als sein Vorgänger Klemens Trieb im vergangenen November auf eigenen Wunsch das Krankenhaus verließ, übernahm Thomas Muhr sofort die interimistische Leitung – blieb und bleibt aber auch „seiner“ Radiologie-Abteilung treu.

Außerdem engagiert er sich bei der Ärztekammer, wo er sich insbesondere für die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich einsetzt.

Medizinische Qualität und profunde Ausbildung sind ihm ein Anliegen. Zur Spitzenmedizin gehört für ihn auch Zuwendungsmedizin. „Man muss den Patienten als Ganzes, mit all seinen Sorgen und Ängsten wahrnehmen. Das möchte ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern auch in Zukunft sicherstellen“, sagt er.

Als Stellvertreter steht ihm künftig Primar Josef Thaler zur Seite, der als Krebsspezialist weit über die Grenzen unseres Bundeslandes bekannt ist.

Wenn Thomas Muhr nicht im Krankenhaus ist, widmet sich der verheiratete Vater von zwei Kindern dem Fliegenfischen, Wandern und der Musik. Seine Leidenschaft für Kultur hat er übrigens an seinen Sohn vererbt, der Klarinettist ist. Seine Tochter ist offenbar auch erblich „vorbelastet“: Sie hat sich auch der Medizin verschrieben, allerdings jener für Tiere.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema