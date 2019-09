Neue Vortestgeräte: Polizei rüstet im Kampf gegen Drogenlenker auf

Sein Ressort hat fünf Drogenvortestgeräte um je 2500 Euro angekauft und diese der Landespolizei zur Verfügung gestellt.

"Drogen beeinträchtigen die Wahrnehmung und die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr, das ist ein überaus ernstes Thema für die Verkehrssicherheit", betonte Steinkellner. Oberst Klaus Scherleitner, der Chef der oberösterreichischen Verkehrspolizei, sagte, heuer seien, Stand Ende August, bereits 574 Drogenlenker angezeigt worden. In etwa 40 Prozent der Fälle seien bereits die Drogenvortestgeräte zum Einsatz gekommen.

Rund 20 Beamte sind in Oberösterreich speziell geschult und zur Vornahme der Drogenvortests berechtigt. Bei den Tests wird mit einem Wattestäbchen eine Speichelprobe genommen, die dann vom Gerät analysiert wird, was etwa acht Minuten dauert. Ist ein Test positiv, muss ein Amtsarzt die Fahrtauglichkeit feststellen. Die Polizei wies auf das Problem hin, dass es dafür zu wenige in Frage kommende Ärzte gebe. Steinkellner hofft auf eine Novelle der nächsten Bundesregierung, um der Polizei die Handhabe zu erleichtern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner

Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.