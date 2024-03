Das soll die neue Verordnung für Tagesmütter beinhalten

Anfang Februar wurde die Novelle der oberösterreichischen Tagesmütter- bzw. Tagesväterverordnung begutachtet, nun soll sie am Montag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen werden. "Die Trägerorganisationen werden gestärkt und bei der Betreuung unserer Kinder wird für noch mehr Qualität gesorgt", wird Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) in einer Aussendung zitiert.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen beinhalten unter anderem verpflichtenden Kindernotfallkurse, Außenspielflächen für die Kinder und auch das Sprachniveau B2 für Tageseltern. Zudem wird das Finanzierungssystem von der Abgangsdeckung auf einen fixen Landesbeitrag umgestellt.

