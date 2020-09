Neue Stipendien, gratis Mittagessen: Wie das Land den Pflegenachwuchs sichern will

Dieses Angebotspaket wurde gemeinsam von den oö. Spitalsträgern mit Vertretern der Fachhochschule Gesundheitsberufe OÖ geschnürt. Dieses soll den Studenten bereits ab dem kommenden Wintersemester 2020 zur Verfügung stehen, kündigte LH-Stellvertreterin, Gesundheits- und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) am Donnerstag bei einem Pressetermin an.

Hintergrund sei zum einen die demografische Entwicklung: Weil die Menschen immer älter werden, steigt gleichzeitig auch der Bedarf an Pflege. Zum anderen wird nun auch durch die Corona-Krise deutlich mehr Gesundheitspersonal benötigt. Gleichzeitig werde aber "die Anzahl der jungen Menschen, die dafür zur Verfügung stehen, geringer", sprach Haberlander nun von der herausfordernden Frage, "wie sie für die Ausbildung an der Fachhochschule gewonnen und die Ausbildung attraktiviert werden kann".

Dies solle nun durch zwei neue Maßnahmen forciert werden, die Studierenden aller Studiengänge an der FH Gesundheitsberufe an seinen fünf Standorten (Linz, Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels) zugute kommen sollen. Für Erstsemestrige stehen künftig 250 Stipendien und Stiftungsunterstützungen zur Verfügung, für die man sich im 1. Semester bewerben muss, sagte Bettina Schneebauer, Geschäftsführerin der FH Gesundheitsberufe OÖ.

Finanziert werden die Stipendien von den oö Spitalsträgern. Für die Gesamtstudienzeit in der Höhe von sechs Semestern gibt es insgesamt eine Unterstützung von 9000 Euro. Das Stipendium ist an den positiven Abschluss jedes Semesters gekoppelt. Die Studenten selbst verpflichten sich sich gleichzeitig für zwei Jahre beim stipendiengebenden Spitalsträger zu arbeiten. Haberlander sprach vom positiven Aspekt der "Jobgarantie". Für Berufsum- und -Wiedereinsteigern in den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege wird im Gegensatz dazu die Förderung durch eine Implacement-Stiftung angeboten, sagte Haberlander.

Dazu können die FH-Studenten künftig in der jeweiligen Spitalsmensa am Campus gratis mittagessen gehen. Hinzu kommt, dass Lehrveranstaltungen künftig verstärkt online stattfinden sollen.