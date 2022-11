Neue Servicestelle für Ehrenamtliche gegründet

Ein Erfolg war das auf Initiative von OÖN und den Einsatzorganisationen gegründete Freiwilligen-Manifest bereits, da waren erst wenige der tausenden Unterschriften der Oberösterreicher eingelangt. Am runden Tisch, an dem Ende Juni dieses Jahres Vertreter der freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen Platz nahmen, wurden Bitten und Forderungen an die Landespolitik gerichtet.