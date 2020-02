"Statt auf einen kalten Gang kommen die Schüler vom Klassenraum in ein Wohnzimmer mit Teppichboden – die Kinder gehen jetzt einfach lieber zur Schule." So fasst Franz Weismann, Direktor der Volksschule (VS) in der Marktgemeinde Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen), das neue Konzept der offenen Lernlandschaften zusammen, das mit dem Neubau seiner Schule realisiert wurde.