Neue Professorin für Anatomie an der JKU bestellt

Die 1974 in Ulm geborene Deutsche war viele Jahre als Postdoc an der University of California in Los Angeles (UCLA) und zuletzt an der Medizinischen Fakultät Mannheim tätig. "Mit ihrem innovativen Ansatz und ihrer Leidenschaft für Anatomie wird Maren Engelhardt neue Maßstäbe in der Lehre setzen", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas dazu. Und die Begeisterung war es auch, dass die 46-Jährige nach Linz geführt hat. "Die Leidenschaft und die Dynamik an der Medizinischen Fakultät sind ansteckend und waren die Hauptbeweggründe für meine Entscheidung, an die JKU zu wechseln", sagt Engelhardt, die es privat zum Wasser und auf die Berge zieht. "Ich freue mich schon sehr darauf, die faszinierende alpine Welt in Oberösterreich zu entdecken."