Neue Polizeidrohnen hoben bereits 80 Mal ab

ie dienen der Abklärung von Gefahrenlagen oder zur Dokumentation von Tatorten: Seit Jahresbeginn sind sechs speziell ausgebildete Drohnenpiloten der Landespolizei im Einsatz. 80 Mal hat das Team seither die zwei Polizeidrohnen losgeschickt, sagte Florian Schallmeiner. Seit 2016 bei der Polizei tätig, ist der 34-jährige nun für die Koordination der insgesamt sechs speziell ausgebildeten Drohnenpiloten der Polizei zuständig.

Die Fluggeräte, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h unterwegs sein können, kamen seither hauptsächlich nach Verkehrsunfällen zum Einsatz. Das angefertigte Datenmaterial kann folglich dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft als Beweismittel dienen.

Aber auch für die Tatortarbeit werden die Drohnen verwendet: Wie etwa nach jenem Großbrand in Volkersdorf bei Enns vor zwei Wochen, bei dem ein Altreifenlager in Flammen stand. "Die Aufnahmen wurden für den Brandermittler angefertigt." Künftig seien aber auch weitere Einsatzgebiete der Polizeidrohnen denkbar: So könnten die unbemannten Flugobjekte beispielsweise bei der Suche von Vermissten oder zur Dokumentation von Naturkatastrophen herangezogen werden. Bevor die Drohnen abheben, müsse immer eine Genehmigung eingeholt werden. "Zunächst wird die Landesleitzentrale informiert, die den Einsatz dann an die Flugeinsatzstelle weiterleitet."

Wird eine Drohne in der Nähe eines Flughafens benötigt, brauche es eine Genehmigung der Flugsicherungsstelle. "Wir stehen auch mit dem ÖAMTC in engem Kontakt, um einen Zusammenstoß mit einem Rettungshubschrauber zu vermeiden", sagt er. (nieg)

