Neue Polizei-Spezialkräfte im Dienst

Wie eine Mauer bauen sich die Polizisten vor dem Demonstrationszug auf. Die Demonstranten sind maskiert, schwenken Fahnen und sind mit Knüppeln bewaffnet. Doch am Schildwall der Bereitschaftseinheit (BE) der oberösterreichischen Polizei gibt es für sie kein Vorbeikommen. Seit 1. September ist die BE im Dienst.

Gestern präsentierten die Beamten ihr Können vor Innenminister Karl Nehammer (VP), Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Im Kampf gegen Extremismus und Radikalismus brauche es diese "besonders geschulten Beamten", sagte Stelzer. Die BE ist Teil der neuen Polizeieinheit der Schnellen Reaktionskräfte (SRK). Gemeinsam mit den Schnellen Interventionsgruppen (SIG) werden diese Beamten vor allem dann gerufen, wenn es brenzlig wird. Oberösterreich ist mit diesen Polizeieinheiten Vorreiter: "Dieses Modell werden wir in ganz Österreich anwenden", sagt Nehammer.

Nicht nur beim Personal stockt die Polizei auf, auch die Infrastruktur wird verbessert. Der Rohbau der neuen Landesleitzentrale steht bereits im Innenhof der Landespolizeidirektion. Sobald der Bau fertig ist, soll von dort aus die Polizeiarbeit koordiniert werden. Durch die neue Leitzentrale in Linz werden in den Bezirken Polizeikräfte für andere Aufgaben frei. "Landesweit wird es dadurch pro Monat 800 Streifendienste mehr geben", sagt Polizeichef Pilsl. (hip)