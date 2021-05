Neue Plattform: Autos buchen im ganzen Land

Mit der Plattform "carsharing.link", das vom Infrastruktur-Ressort des Landes in Auftrag gegeben und vom Klimabündnis entwickelt wurde, sollen in Zukunft die Kräfte gebündelt werden. Zahlreiche Vereine und Organisationen vernetzen sich und stellen ihre Fahrzeuge im ganzen Land zur Verfügung. Die Nutzer müssen dafür aber Mitglied bei einem der teilnehmenden Vereine sein. Das Teilen der Elektroautos soll eine möglichst flexible, klimaschonende Mobilität garantieren. Die Plattform wurde in Wels als Testregion gegründet und soll sukzessive auch auf ganz Österreich ausgeweitet werden.

"Unser Anspruch ist es, den öffentlichen Verkehr noch attraktiver, einfacher und flexibler zu gestalten. Die Verschmelzung unterschiedlicher Angebote ist ein wichtiger Schritt, um die Mobilität in unserem Alltag neu zu denken", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP).