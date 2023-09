Neue OÖN-Serie "Unser Wald": 100.000 Bäume für unser Land

Nachhaltig, vielseitig, beständig: Das ist der Wald. Und gleichzeitig wichtiger Teil unserer Heimat, den wir schützen und für künftige Generationen bewahren sollten. Besonders, weil er als CO2-Speicher beim Klimawandel eine wichtige Rolle spielt. Mehr als 50 Prozent der Fläche Österreichs sind bewaldet, der Wald schafft rund 300.000 Arbeitsplätze, und ohne Wald wäre unsere CO2-Bilanz um 30 Prozent höher.

Gemeinsam mit unseren Partnern, Leserinnen und Lesern wollen wir deshalb in unserer neuen OÖN-Serie "Unser Wald" nicht nur über dessen wichtigste Aspekte und Funktionen informieren, sondern auch aktiv etwas tun und 100.000 neue Bäume für Oberösterreich pflanzen. Sie können selbst ein Teil davon werden und die Aktion als Baumpate unterstützen.

In der Serie, die acht Wochen lang dauern wird, nähern wir uns dem Thema Wald in vier Kategorien: Baumkunde (wie erkenne ich Bäume, etc.), Holz als Werkstoff und Wirtschaftsfaktor, dem Wald und seiner wichtigen Rolle als Puffer für den Klimawandel sowie nicht zuletzt als Erholungraum für Menschen und Lebensraum für Tiere.

Auf nachrichten.at/wald finden Sie alle Informationen, einen CO2-Rechner der Bäume, die wir dank Ihnen schon gepflanzt haben, Waldrätsel, einen Podcast von Waldspaziergängen und ein Baum-Voting, wo Sie uns unter dem Motto "Seele baumeln lassen" Ihr schönstes Waldfoto schicken können.

Übernehmen Sie eine Baum-Patenschaft!

Gemeinsam mit ihren Partnern haben sich die OÖNachrichten zum Ziel gesetzt, 100.000 Bäume in Oberösterreich zu pflanzen. Um dieses Ziel zu erreichen, können sich Leserinnen und Leser aktiv an unserer Initiative beteiligen, indem sie eine Baumpatenschaft übernehmen.

Und so funktioniert’s:

Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten: Als Dankeschön für Ihre Treue möchten wir Ihnen eine Baum-Patenschaft schenken. Ihre Baum-Patenschaft können Sie unter www.nachrichten.at/baumpate aktivieren. Bei Fragen

dazu stehen wir Ihnen gerne unter leserservice@nachrichten.at oder 0732 / 7805-560 zur Verfügung.

Für Neukunden: Eine Baumpatenschaft als Geschenk beim Neuabschluss eines Probe-Abos. Bestellen Sie jetzt die OÖN digital & Print und lesen Sie alles rund um das Thema Wald.

Für Firmenkunden: Sie möchten sich ebenfalls an der Aktion beteiligen? Übernehmen Sie Patenschaften für Ihre Kunden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: wald@nachrichten.at

8 Wochen – 4 Themenbereiche

Baumkunde, Holz, Klima und Lebensraum: Das sind die Themenbereiche, denen wir uns in den kommenden acht Wochen im Rahmen dieser Serie widmen werden. Quer durch sämtliche Ressorts – vom Waldspaziergang mit Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl über die wissenschaftlichen Hintergründe, die den Baum als Klimaretter qualifizieren, bis zur Baumkunde, mit der

wir am Dienstag, 12. September, beginnen werden.

