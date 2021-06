Neue öffentliche Badeplätze an drei Seen

In Oberösterreich gibt es ab diesem Sommer zusätzliche öffentliche Badeplätze an drei Seen im Salzkammergut. Das Land Oberösterreich erweitert damit sein Angebot von derzeit 24 auf 27 öffentliche Seezugänge. Dazu kommen noch 27 frei zugängliche Naturbadeplätze der Österreichischen Bundesforste.

"Pünktlich vor Ferienbeginn" könne das Land Gäste auf den drei neuen Badeplätzen begrüßen, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Mittwoch bei der Präsentation. In der Ortschaft Nachdemsee in der Gemeinde Altmünster sei ein im Landeseigentum befindliches Grundstück adaptiert worden. Hier steht jetzt eine 4462 Quadratmeter große Liegefläche am Traunsee zur Verfügung.

Etwa doppelt so groß ist der Badeplatz, der künftig am Hallstättersee in Bad Goisern öffentlich genutzt werden kann. Hier wurde eine zum Teil bereits als Badeplatz genutzte Liegenschaft der Straßenverwaltung adaptiert.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zwei Jahre lang dauerten die Verhandlungen des Landes mit den Eigentümern der 4600 Quadratmeter großen Liegefläche am Langbathsee in Ebensee. Jetzt hat das Land die Fläche angekauft, sie steht ebenfalls neu als öffentlicher Badeplatz zur Verfügung. Da auch der vorgelagerte Parkplatz im Eigentum des Landes steht, werde man jetzt ein "strategisches Gesamtkonzept" für das Areal am Langbathsee entwickeln, kündigte Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) an.

Mit den drei neuen Badeplätzen verfügt Oberösterreich jetzt über fast 600.000 Quadratmeter öffentlicher Liegefläche an den heimischen Seen. Dazu kommen direkte Seezugänge und 140 Freibäder in den Gemeinden.

Seezugänge des Landes

Das sind die bisherigen öffentlichen Seezugänge des Landes Oberösterreich: