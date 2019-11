In der Fahrradbranche läuft es rund. Vor allem das Elektrorad treibt die Verkaufszahlen nach oben – und zugleich steigen die Anforderungen an die Fahrradexperten. Dieser Entwicklung wird nun mit einem eigenen Lehrberuf Rechnung getragen: Fahrradmechatroniker. Ab sofort ist es möglich, sich als Fachkraft in der Fahrradbranche ausbilden zu lassen. Unterrichtet werden die angehenden Fahrradspezialisten in der Berufsschule Mattighofen (Bezirk Braunau).