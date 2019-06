Neue Kampagne zur Integration lädt auch Kritiker zum Dialog

Sie soll verbinden. Traditionen, Kulturen, aber vor allem die Menschen. 17 Prozent der Oberösterreicher haben einen Migrationshintergrund.

"Die Vielfalt und das respektvolle Miteinander funktionieren im Land sehr gut", sagt Anschober. Das wolle er mit der Kampagne nun noch sichtbarer machen und die Aufmerksamkeit nicht auf "die drei oder vier Prozent lenken, bei denen es nicht klappt".

Es geht um Erfolgsgeschichten, wie jene von Farohar, dem jungen Kurden, der in neun Monaten Deutsch gelernt hat und nun einen Job als Sozialpädagoge antritt. Aber es geht auch um den Dialog mit Menschen, bei denen die Skepsis noch nicht gewichen ist. In 30 Gemeinden sollen ab September Dialogrunden abgehalten werden. "Wir wollen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Lebensgeschichten zusammenbringen", sagt Anschober. Auch Workshops in Schulen sind geplant. Infos: wirsindooe.at

