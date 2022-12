Neue Initiative für Mobilität startet

Elektrifizierung als Entwicklungsthema in der Automotive-Branche

LINZ. Als "Meilenstein" bezeichnete Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) gestern jene Initiative, die Oberösterreich international als Zentrum der nachhaltigen Mobilität positionieren soll. Eine Analyse habe gezeigt, dass Oberösterreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen praktisch alle Kompetenzen für die Entwicklung und Fertigung nachhaltiger Fahrzeugkonzepte für Nutz- und Sonderfahrzeuge in einem Umkreis von 50 Kilometern vereinen.

Mit der Initiative "Future Mobility Region" sollen nun gezielt Fahrzeughersteller und große Zulieferer angesprochen werden, um ihnen den Weg nach Oberösterreich zu ebnen.

Der Aufbau einer eigenen Web-Plattform (futuremobilityregion.com) und die Präsentation auf internationalen Fachmessen in München oder Las Vegas sollen ein Übriges tun. Die wesentlichsten Themen bei der Entwicklung in der Mobilität seien in Zukunft Elektrifizierung, Digitalisierung, Werkstoffe und Werkstofftechnik sowie Produktion. Jenseits der Fahrzeugproduktion tun sich auch für Zulieferer neue Geschäftsfelder wie Mobilitätsdienste und Batterieleasing auf.

Die Automotive-Branche ist für Achleitner ein "Motor für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Bundesland". Rund 280 Unternehmen umfasst die Branche, mehr als 31.000 Mitarbeiter werden beschäftigt. Das Land fördert in den nächsten Jahren Projekte im Gesamtvolumen von elf Millionen Euro – neun Millionen Euro Landesförderung inklusive.

