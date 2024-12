Neue Grenzwerte für saubere Luft: "Meilenstein" oder "Gängelung"?

Die Luftqualität in der EU hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verbessert. Trotzdem starben im Jahr 2020 einer offiziellen Schätzung zufolge allein durch die Feinstaubbelastung der Luft etwa 240.000 Menschen in der Union vorzeitig. Zu diesem Ergebnis kam die EU-Umweltagentur EEA in einem Bericht vor zwei Jahren.