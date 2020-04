Schon wieder läuft beim Bau der Neuen Donaubrücke in Linz, die die abgerissene Eisenbahnbrücke ersetzen soll, etwas schief: Gestern, Mittwoch, hätte an der Baustelle die Arbeit wieder aufgenommen werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Auf dem Vormontageplatz in Urfahr liegen zwar die nötigen Stahlteile bereit, das Personal zum Schweißen und Montieren fehlt aber.