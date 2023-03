Neue Direktorin in der Ärztekammer für Oberösterreich

Sie tritt damit die Nachfolge von Felix Wallner an, der sich nach über 33 Jahren als Kammeramtsdirektor in die wohlverdiente Pension verabschiedet. „Die Arbeit ist spannend und herausfordernd, und es ist großartig, für die Ärzteschaft mitgestalten zu dürfen“, freut sich Postl-Kohla auf die neue Aufgabe.

„Ich bin mir zusammen mit meinem Team bewusst, dass wir eine große Verantwortung gegenüber der Ärzteschaft haben“, so die Linzerin, die bereits seit August 2021 als stellvertretende Direktorin der OÖ-Ärztekammer tätig war. „Wir als Ärzteschaft dürfen uns freuen, dass Frau Postl-Kohla diese Tätigkeit an der Spitze der Ärztekammer übernimmt“, so Peter Niedermoser. „Die Ärztekammer wird auch künftig die gewohnte standespolitische Schlagkraft haben und seine Servicefunktion festigen und ausbauen“, so der Präsident der OÖ-Ärztekammer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper