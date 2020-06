Neue Coronafälle an zwei Volksschulen Quarantäne für Lehrer und Schüler

Aktuell sind in Oberösterreich (Stand Sonntag 17 Uhr) 25 Menschen an Covid-19 erkrankt, das sind 0,02 Promille der Gesamtbevölkerung. Die Fallzahlen sind weiterhin gering, dennoch ist das Virus nicht verschwunden. Weiterhin haben die Gesundheitsbehörden alle Hände voll damit zu tun, Infektionsketten zu ermitteln und Kontaktpersonen zu isolieren.

So in St. Georgen an der Gusen, wo sich drei Volksschülerinnen angesteckt haben. Offenbar passierten die Infektionen im Familienkreis, denn die drei Mädchen seien Geschwister, berichtete Erich Wahl (SP), der Bürgermeister von St. Georgen. Auch ein weiteres Familienmitglied ist erkrankt. Die Folge: 70 Schüler sowie neun Lehrer wurden getestet. Die gute Nachricht gestern Abend: Alle Ergebnisse waren negativ. Die neun Lehrer und ein Großteil der Schüler müssen nun dennoch 14 Tage lang vorsorglich zu Hause bleiben.

An der Volksschule in St. Georgen gebe es insgesamt rund 170 Schüler, rund 20 Lehrer und zehn Klassen, teilte der Bürgermeister auf Anfrage mit.

Das Land informierte, dass das "Contact Tracing" auch im Umfeld der Familie voll im Laufen sei. 47 Kontaktpersonen seien ermittelt und "abgesondert" worden. Die Testungen seien im Laufen, teilte ein Sprecher mit.

Auch ein Fall an Linzer Schule

Auch in Linz gibt es einen neuen Fall. Dort hat sich ein Schüler der Otto-Glöckel-Schule angesteckt. Wie in St. Georgen sei die Ermittlung von Kontaktpersonen bereits angelaufen.

Nachweislich positiv auf Covid-19 getestet wurde eine Postbusfahrerin, die auf Strecken im Raum von Linz-Enns-Steyr unterwegs war. Den Passagieren, die am vergangenen Dienstag und Mittwoch mitgefahren sind, werde ein Covid-19-Test angeboten, hieß es aus dem Krisenstab des Landes. Gestern Abend hatten sich bereits mehr als 60 Fahrgäste gemeldet. Eine Auflistung aller in Rede stehenden Busfahrten finden Sie online auf nachrichten.at

Fahrgäste können sich bei der Hotline 1450 oder bei der Bezirkshauptmannschaft bzw. beim Magistrat ihres Wohnsitzortes melden. "Der Krisenstab weist darauf hin, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Sicherheitsbestimmungen bestmöglich eingehalten werden", hieß es aus dem Krisenstab. "Auch die Kinder der Busfahrerin wurden positiv getestet", sagte eine Sprecherin der ÖBB, des Mutterkonzerns der Postbus AG. Bei den Fahrten seien alle Regeln, wie Abstandhalten und das Tragen von Masken, eingehalten worden.

"Keine Erfahrungswerte"

Eine Cluster-Analyse der AGES habe gezeigt, dass der öffentliche Verkehr bisher keine Rolle für die Ausbreitung des Virus gespielt habe, sagte ein Sprecher von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Ein Einzelfall könne an dieser Einschätzung nichts ändern. "Aber natürlich haben wir keine Erfahrungswerte."

