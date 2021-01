Neue Corona-Regeln ab heute

Vergrößerter Mindestabstand und FFP2-Maskenpflicht: Das sind, kurz gefasst, die verschärften Neuerungen, die ab heute in Österreich gelten. Bei Nichtbefolgung drohen Strafen von 50 bzw. 25 Euro. Wie berichtet, wird der Lockdown wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen und der Ausbreitung der britischen Virusmutation voraussichtlich zumindest bis einschließlich 7. Februar verlängert. Ein Überblick, was erlaubt ist und was nicht:

2-Meter-Abstand: Der Babyelefant hat als Symbol für den gesetzlichen Mindestabstand ausgedient: Ab sofort müssen an allen öffentlichen Orten mindestens zwei Meter Abstand zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, eingehalten werden – beim Anstellen bei der Supermarkt-Kassa ebenso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Video: FFP2-Maskenpflicht ab Montag

Ausnahmen: Von der Zwei-Meter-Regelung ausgenommen sind Partner, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sowie einzelne engste Angehörige und Bezugspersonen.

MNS statt FFP2-Maske reicht für Kinder bis 14 Jahre, Schwangere und gesundheitlich Beeinträchtigte. Kinder bis sechs Jahre brauchen weder MNS noch FFP2-Maske.

Von der Zwei-Meter-Regelung ausgenommen sind Partner, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sowie einzelne engste Angehörige und Bezugspersonen. MNS statt FFP2-Maske reicht für Kinder bis 14 Jahre, Schwangere und gesundheitlich Beeinträchtigte. Kinder bis sechs Jahre brauchen weder MNS noch FFP2-Maske. Berufsgruppentests: Wöchentliche Corona-Tests waren schon bisher im Gesundheits- und Pflegebereich vorgeschrieben. Ab sofort sind diese auch für die folgenden Bereiche vorgesehen: Arbeitnehmer mit Kundenkontakt, Lehrer und Elementarpädagogen bei Kontakt mit Schülern, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bei Parteienverkehr und im Spitzensport.

