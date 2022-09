Neue Bundesschulsprecherin fordert "Demokratiebildung"

Die Spitze der Bundesschülervertretung bleibt in Frauenhand: Die 18-jährige Flora Schmudermayer löst Susanna Öllinger aus Perg ab, die ihre Schulkarriere beendet hat.

Wie ihre 17 direkten Vorgänger kommt Schmudermayer aus der VP-nahen Schülerunion, die heuer über 26 der 29 Stimmen in der Bundesschülervertretung (BSV) verfügt. Die BSV besteht aus den Landesschulsprechern für die Bereiche AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) und Berufsschulen sowie zwei Vertretern der Zentrallehranstalten (ZLA). Mit Schmudermayr, die aus Tulln stammt und die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt (HBLFA) für Gartenbau in Schönbrunn besucht, wurde erstmals eine Vertreterin der ZLA an die Spitze gewählt.

Da in Österreich 16-Jährige wählen dürfen, brauche es schon in diesem Alter eine fundierte Meinung zu allgemeinpolitischen Themen, sagte Schmudermayer bei einer Pressekonferenz am Montag. Daher müsse in einer Übergangsphase im Fach "Geschichte und politische Bildung" Letztere verstärkt werden. Langfristig soll es in der Sekundarstufe 2 – der früheren Oberstufe – ein eigenes Fach "Demokratiebildung" geben. In diesem sollen zum Beispiel der kritische Umgang mit Informationen und Medien behandelt und aktuelle Ereignisse besprochen werden.

Ähnlich Schmudermayers Vorschläge zur Wirtschaftsbildung: Diese solle im Fach "Geografie und Wirtschaftskunde" verstärkt werden, später solle das Fach "Wirtschafts- und Finanzbildung" eingeführt werden.

Der Englischunterricht in Berufsschulen solle angepasst werden, weil gerade in Tourismusberufen die Fremdsprache immer wichtiger werde. Für die Unterstufen fordert die neue Bundesschulsprecherin mehr Berufsbildung. Es gebe in Österreich zahlreiche Lehrberufe und Fachrichtungen in berufsbildenden Schulen, die nicht ausreichend bekannt seien.