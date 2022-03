Neue Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe

"Pro Juventute" wurde 1947 von drei Ehepaaren in Salzburg aufgrund der großen Not von Kriegswaisen gegründet. Mittlerweile ist es ein österreichweit tätiges Sozialunternehmen mit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das im Auftrag der zuständigen Behörden junge Menschen in schwierigen familiären Lagen betreut. Das geschieht beispielsweise in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften.

Zum Thema "Wirkung und Wirkfaktoren" in der Jugendhilfe spricht der deutsche Universitätsprofessor Michael Macsenaere. Der Psychologe ist Experte auf dem Gebiet der Wirkungsforschung, leitet seit 2001 das Institut für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion unter anderen mit der zuständigen Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per Mail an martina.voglreiter@projuventute.at oder auf projuventute.at

"Wirkung und Wirkfaktoren in der Jugendhilfe": Enquete von "Pro Juventute" am Mittwoch, 23. März, 9 bis 13 Uhr, OÖN-Forum, Promenaden Galerien Linz