Neu in Oberösterreich: Online-Streetwork als "sicherer Hafen für Jugendliche"

"Wenn wir den Computer einschalten, poppen schon die ersten Chats auf", sagt Jacqueline Pühringer. Die Jugendlichen, die ihr schreiben, beginnen ihre Nachrichten häufig mit "Ich brauche dich jetzt". Manche berichten von einem Problem ("Ich bin spielsüchtig"), andere fragen nach Rat ("Ich möchte ausziehen, wie soll ich das angehen?"). Viele suchen den Kontakt zur Sozialarbeiterin, "weil sie sonst niemanden zum Chatten haben". Es sind Teenager und junge Erwachsene, die isoliert leben und in der "echten Welt" kaum greifbar sind.

Online-Streetworker seit 1. Jänner

Vor allem durch die Corona-Pandemie hätten sich die Lebensrealitäten zunehmend in das Internet verlagert, berichtet Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner (SP). Um den Draht zu den Jugendlichen nicht zu verlieren, hat das Land Oberösterreich gemeinsam mit dem Verein I.S.I. ein neues Streetwork-Projekt aus der Taufe gehoben. Finanziert wird es über die Kinder- und Jugendhilfe des Landes, für die nächsten zwei Jahre stehen knapp 350.000 Euro zur Verfügung.

Seit 1. Jänner gibt es vier Sozialarbeiter, die ihre Fühler im Netz ausstrecken. Sie helfen Jugendlichen bei der alltäglichen Lebensbewältigung, wie analoge Streetworker. Im Gegensatz zum klassischen Streetwork, bei dem junge Menschen auf der Straße angesprochen werden, suchen Jacqueline Pühringer und ihre drei Kollegen ihre Zielgruppe aber in sozialen Medien auf.

Sie beobachten Trends, stellen sich vor und bieten Hilfe an. Meist schreiben sie die Jugendlichen direkt an, so entstehen Konversationen. "Wichtig ist, dass das Ganze niederschwellig und vertraulich geschieht", sagt Stefan Leyer, Geschäftsführer des Vereins I.S.I. Ziel sei nicht nur, Kontakte zu knüpfen, sondern auch Beziehungen zu pflegen.

Die Online-Streetworker Tristan Wörister und Jaqueline Pühringer mit den I.S.I.-Geschäftsführern Kerstin Hofstätter und Stefan Leyerer (r.) und Landesrat Michael Lindner Bild: Land OÖ/Denise Stinglmayr

Die Online-Streetworker sind Vertrauenspersonen für die Altersgruppe der 12- bis 24-Jährigen, die erste Anlaufstelle für deren Sorgen und Fragen. Wenn sie Gefahren erkennen, etwa Selbstmord-Ankündigungen oder Straftaten, so gilt für die Streetworker die Meldepflicht. Landesrat Lindner betont jedoch: "Es geht nicht darum, das Internet auf Gefahren zu scannen, um sich mit der Polizei auszutauschen. Die Jugendlichen brauchen einen sicheren Hafen, das Projekt basiert auf Vertraulichkeit."

Zu den Aufgaben der digitalen Streetworker gehört außerdem, Jugendliche an spezialisierte Stellen heranzuführen. Teilt etwa einer seine Drogensucht, legen ihm die Streetworker Einrichtungen ans Herz, die ihm bei der Suchtbekämpfung helfen. "Von alleine würden viele solche Angebote nicht in Anspruch nehmen", sagt Leyer. Klassische Beratungsangebote wie etwa "Rat auf Draht" müssen Jugendliche aktiv aufsuchen. Bei Streetworkern läuft das umgekehrt: sie gehen auf die Jugendlichen zu.

Seit den 1990er-Jahren gibt es in Oberösterreich Streetworker. Aktuell betreiben vier Träger - der größte ist der Verein I.S.I. - insgesamt 19 Stellen im Bundesland.

