Neos wollen Antworten zu drohendem Kasberg-Aus

"Das Hin und Her rund um die Zukunft des Kasbergs sorgt in der Region nun schon zu lange für viele Spekulationen und Verunsicherung", sagt die stv. Neos-OÖ-Klubobfrau Julia Bammer.

Landeshilfe seit 2016

Wie berichtet, konnten sich die Hauptgesellschafter, die Gemeinden Grünau, Scharnstein, Vorchdorf und Pettenbach, nicht mit den Grundeigentümern auf einen Sommerbetrieb einigen. Dieser gilt aber als Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb. Zudem greift das Land dem Skigebiet seit 2016 unter die Arme und gleicht das Defizit bis zu einer Million Euro aus – unter der Bedingung, dass ein Zukunftskonzept ausgearbeitet wird. Diese jährliche Abgangsabdeckung endet mit der Skisaison 2025/26, doch schon jetzt müssen die Gemeinden Geld zuschießen, im vergangenen Winter rund 300.000 Euro. Aufgrund der Blockade der Grundbesitzer befürchten sie, dass es mangels Perspektive schon viel früher zu einem Abbau der Liftanlagen kommen könnte.

Führt das Land Gespräche?

Die Neos rollen die Causa in ihrer Anfrage nun noch einmal auf. Sie wollen unter anderem wissen, ob ein Skibetrieb in der Saison 2023/24 sichergestellt ist, was bislang an Steuergeld in den Betrieb geflossen ist und ob es Überlegungen für eine weitere finanzielle Beteiligung des Landes über die Saison 2024/25 hinaus gibt. "Und wir wollen wissen, welche Rolle das Land und Tourismuslandesrat Achleitner bei den Gesprächen mit den medial immer wieder genannten Grundstückseigentümern erfüllen", sagt Bammer.

