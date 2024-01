Neos-Antrag: "Gleiche Chancen an Oberösterreichs Volksschulen"

An Oberösterreichs Volkschulen herrsche keine Chancengleichheit. Diese Thematik griffen die Neos bei einer Pressekonferenz am Dienstag auf und bringen daher am Donnerstag in der ersten Landtagssitzung des Jahres einen Dringlichkeitsantrag ein.

"Welche Bildung ein Kind erfährt, ist leider auch davon abhängig, aus welcher Familie es kommt", sagt Landtagsabgeordnete Julia Bammer. 16 Prozent aller oberösterreichischen Volkschulen hätten einen hohen Förderbedarf und benötigen daher zusätzliche Unterstützung. Die Neos fordern nun, die Finanzierung oberösterreichischer Volksschulen mittels Chancenindex. Anhand diesem soll entschieden werden, ob bei Bildungseinrichtungen die Basisfinanzierung ausreicht oder ein "Bonus" dazukommt.

Mit den zusätzlichen Geldmitteln sollen die Volksschulen "autonom handeln" — zusätzliche Lehrkräfte, externe Experten, Projekte oder Initiativen. "In einem Konzept gilt es, die Herausforderungen anzuführen und wie diese gelöst werden können", sagt Bammer.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber