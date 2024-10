Negative UVP: Firma Asamer darf Kiesgrube neben Ohlsdorf nicht erweitern

Im Jänner 2022 wurden für das Betriebsbaugebiet "Ehrenfeld II" in Ohlsdorf 19 Hektar Wald abgeholzt – Rodungen für den Ausbau einer angrenzenden Kiesgrube wurden nun untersagt.

"Das öffentliche Interesse an der Wald-erhaltung war überwiegend", sagt Jürgen Frank. Als Abeilungsleiter für Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht beim Land Oberösterreich fallen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) in seine Zuständigkeit. Etwas mehr als drei Jahre lang haben seine Mitarbeiter einen Antrag der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH aus Ohlsdorf geprüft. Die Firma wollte ihre bestehende Schottergrube in der Gemeinde Desselbrunn von 13,7 Hektar auf etwas mehr als 21 Hektar erweitern.