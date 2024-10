Neben umstrittenem Betriebsbaugebiet in Ohlsdorf: Erstmals negative UVP in Oberösterreich

Die Behörde verweigerte die Genehmigung für die Rodung von Wald zugunsten eines geplanten Kiesabbaus. Das berichtet der ORF Oberösterreich. Dieses Vorhaben betrifft ein Gebiet nahe dem umstrittenen Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II in Ohlsdorf, das bereits wegen der Abholzung von 20 Hektar Wald in die Kritik geraten war.

Gegen das damalige Projekt von Hans Asamer laufen noch immer strafrechtliche Ermittlungen. Nun wollte dessen Sohn, Manfred Asamer, das bestehende Asamer-Kieswerk in Viecht, Gemeinde Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck), erweitern. Dafür wären 7,4 Hektar Wald gerodet worden, unmittelbar angrenzend an das skandalträchtige Ehrenfeld II. Doch diesmal erhielt das Vorhaben von der Behörde kein grünes Licht. Laut ORF ist es das erste Mal, dass in Oberösterreich eine UVP mit einem negativen Bescheid endet.

Ein Hauptgrund für die Ablehnung liegt in der bereits erfolgten Rodung beim benachbarten Betriebsbaugebiet, die laut einer Prüfung des Bundesrechnungshofs gar nicht hätte stattfinden dürfen. Da dort bereits großer Schaden an der Natur entstanden sei, könne eine weitere Abholzung aus forstlicher, jagdlicher und ökologischer Sicht nicht mehr gerechtfertigt werden, so der UVP-Bescheid. Zudem sei unverständlich, dass nach der Abholzung bei Ehrenfeld II, wo 4,5 Millionen Tonnen Kies hätten abgebaut werden können, nun direkt daneben erneut ein Schotterabbau beantragt werde.

Die Firma Asamer hat vier Wochen Zeit, um gegen den negativen Bescheid Einspruch zu erheben.

