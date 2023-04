Nazi-Symbol klebte an Fenster: Bedingte Haft

Prozess am Landesgericht Wels.

Auf ein Garagenfenster hatte ein 52-Jähriger im Bezirk Vöcklabruck – wie berichtet – im Jahr 2021 das Symbol einer "schwarzen Sonne" geklebt. Es gilt in rechtsextremen Kreisen als Erkennungszeichen. Nach einer Anzeige des Mauthausen-Komitees wurden Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag musste sich der Unternehmer in Wels vor einem Geschworenensenat wegen Verstößen gegen das Wiederbetätigungsgesetz verantworten.