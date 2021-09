Navi führte Lenker auf Wanderweg im Wald

GROSSRAMING. Das blinde Vertrauen in das Navigationssystems seines Renault wurde einem 73-jährigen Tschechen gestern Nachmittag in Großraming (Bezirk Steyr-Land) zum Verhängnis. Der Senior war auf der Heimreise von seinem Urlaub in Kroatien, als ihn laut seinen Angaben sein Navi auf die Pechgrabenstraße leitete. Am Ende der Straße fuhr er auf eine unbefestigte Forststraße auf in Fahrrichtung Spadenberg auf. Als die Forststraße endete fuhr er trotz einer Fahrverbotstafel auf einen schmalen Wanderweg, der in den Wald führt, auf. Auf dem immer enger werdenden Weg blieb der Pkw schließlich stecken und drohte über eine Hang abzustürzen.Der Lenker stieg aus und ging auf dem Weg zurück. Im Gemeindegebiet von St. Ulrich traf er auf einen Pkw-Lenker, der ihn zur Polizeiinspektion nach Garsten brachte. Nach kurzer Fahndung fanden die Beamten den feststeckenden Pkw im Wald und alarmierten die Feuerwehr.

Den Kameraden der FF Pechgraben stand ein kräfteraubender Einsatz bevor. „Wir konnten mit den Einsatzfahrzeugen nicht bis zum Pkw fahren“, berichtet Kommandant Michael Mauler. Mehrere Feuerwehrmänner gingen zu Fuß zum Pkw und schoben ihn mit Muskelkraft einige Hundert Meter über den Wanderweg zurück auf die Forststraße.





Eine Untersuchung des Amtsarztes kam zu dem Ergebnis, dass der 73-Jährige nicht fahrtauglich ist. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird wegen der Missachtung des Fahrverbots bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.