Nationalpark Kalkalpen: Zwei Jahre Zeit, um aufzuräumen

Die Idylle des Nationalparks Kalkalpen ist gestört. So nachhaltig, dass der Betreibergesellschaft eine zusätzliche Schonfrist gewährt wurde, um sie wiederherzustellen. Nach der Initiativprüfung durch den Landesrechnungshof (LHR), der kein gutes Licht auf Strategie und Finanzen des Nationalparks warf, wird die Folgeprüfung nicht wie gewöhnlich in einem, sondern erst in zwei Jahren stattfinden.