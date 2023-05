Narzissenfest 2023: Das sind die neuen Hoheiten

Die neuen Hoheiten stehen fest: Königin Michaela Ertlschweiger (Mitte), Prinzessin Sophia Hellwig (l.) und Prinzessin Celin Pichler (r.) werden am 1. Juni 2023 gekrönt.

Es hat eine lange Tradition: Alljährlich vor dem Narzissenfest werden drei Hoheiten gewählt, die die Region Ausseerland Salzkammergut ein Jahr lang repräsentieren. Heuer machten Michaela Ertlschweiger aus Aigen im Ennstal, Sophia Hellwig aus Gmunden und Celine Pichler aus Bad Mitterndorf das Rennen. Sie sind die Gesichter der Region, tragen die Werte und Traditionen nach außen.

„Uns ist es nicht leicht gefallen, die drei besten auszuwählen“, sagt Rudolf Grill, der seit 2019 an der Spitze des Narzissenfestvereins steht. Insgesamt haben sich 26 junge Frauen beworben, darunter acht Oberösterreicherinnen und elf Steirerinnen. Die Kandidatinnen traten am vergangenen Samstag in Bad Aussee vor eine Jury.

Krönung am 1. Juni

Auf die drei Hoheiten wartet ein voller Terminkalender. Auftakt ihrer Regentschaft ist das Narzissenfest, das von 1. bis 4. Juni zum bereits 63. Mal stattfindet. Für ihre Auftritte werden Königin Michaela und die zwei Prinzessinnen Sophia und Celine komplett eingekleidet. Ihre Regentschaft umfasst auch ein Ausseer Dirndl, ein Seidentuch und eine Seidenschürze sowie eine Trachtenjacke, Trachtenschuhe, einen Lederbeutel und Schmuck.

