20.000 Besucher und 110 Gruppen kamen am Sonntag zu Oberösterreichs größtem Faschingsumzug, organisiert vom Vorchdorfer Faschingsverein Vori-Dori anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Faschingzug in Vorchdorf". Der Umzug in Vorchdorf findet nur alle fünf Jahre statt.

Zum Auftakt des fetzigen Wochenendes stürmten die Narren am Samstag das örtlichen Rathaus. Bürgermeister Gunter Schimpl (ÖVP) leistete erheblichen Widerstand, übergab jedoch nach einer Stunde unfreiwillig den Rathausschlüssel und wurde dann "festgenommen".

Aber nicht nur in Vorchdorf fanden am Wochenende Faschingsumzüge statt. Wir haben die besten Bilder aus den Regionen für Sie zusammengefasst.

Der Fasching in Oberösterreich in Bildern

Größter Umzug des Landes in Vorchdorf

Narren stürmten das Vorchdorfer Rathaus

Faschingsumzug in Gschwandt

Viechtauer Faschingszug in Altmünster

Kinderfasching in Ebensee